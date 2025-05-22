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Страны G7 решили продолжать поддерживать Киев

Bloomberg: G7 решили продолжать поддержку Киева, но еще не согласовали заявление
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Hannes P Albert/Global Look Press

Министры финансов стран G7 решили продолжать поддерживать Киев, но еще не согласовали заявление. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля.

«В рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде, и Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7», — поделился Клингбайль.

Отмечается, что группа не согласовала итоговое заявление, закрепляющее намерение G7.

До этого агентство Reuters сообщало, что на следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные санкции против России, направленные на «изоляцию Москвы», поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения рестрикций.

Кроме того, Киев призывает ЕС рассмотреть ряд шагов, чтобы санкции применялись более жестко за пределами политического блока, включая ограничения против иностранных компаний, которые используют его технологии для оказания помощи России, а также «введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти».

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.

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