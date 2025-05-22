Мирошник: Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании

Украинский лидер Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он указал на правовой статус Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия истекли.

«Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения», — написал Мирошник.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США понимает, что на Украине должны пройти выборы главы государства, и продолжающиеся боевые действия не являются этому помехой.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

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