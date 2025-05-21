Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США понимает, что на Украине должны пройти выборы главы государства, и продолжающиеся боевые действия не являются этому помехой. Ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила заявление администрации Дональда Трампа о том, что республика должна провести выборы, а в США голосование проходило даже во времена гражданской войны. По ее словам, Вашингтон не принимает аргумент об отмене выборов из-за конфликта с Россией.

«И Вашингтон видит это так же: выборы должны быть проведены. Посмотрим, кто на них победит. И ранее была реакция Зеленского на это. Я помню, он сказал, мол, ему выборы не нужны, потому что у него есть социологические опросы. Довольно странный аргумент. Тем не менее, выборы на Украине действительно должны состояться», — сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии также привела слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Владимир Зеленский не обладает надлежащей легитимностью на переговорах, то их результаты недействительны.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину.