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Ким Чен Ын пообещал наказать виновных за аварию во время спуска эсминца КНДР на воду

Ким Чен Ын заявил, что инцидент с эсминцем КНДР нанес урон достоинству нации
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Russian Defence Ministry/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал «серьезную аварию», когда во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив повреждения. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на ЦТАК.

Ким Чен Ын, присутствовавший на спуске на воду, приказал отреставрировать корабль до партийного заседания в июне, а также привлечь к ответственности лиц, участвовавших в проектировании корабля, за инцидент, который, по его словам, «нанес серьезный урон достоинству и гордости нашей нации в одно мгновение».

Глава государства объяснил произошедшую в четверг аварию на верфи «абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом». Он добавил, что «безответственные ошибки» виновных будут рассмотрены на пленарном заседании в следующем месяце. Он не уточнил, какое наказание и санкции будут к ним применены.

До этого стало известно, что Северная Корея замаскировала площадку для запуска межконтинентальных баллистических ракет под гольф-клуб. По информации The Telegraph, до прошлого года на этом месте находился зимний дворец Ким Чен Ына, известный как резиденция Рёкпо, расположенный в густом лесу примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Пхеньяна. Комплекс был недавно снесен и заменен рядом новых сооружений, дорог и, по всей видимости, гольф-полей.

Ранее Россия и Китай призвали снять санкции с КНДР.

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