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В США окрестили Байдена «зомби»

Журналист О'Рейли назвал Байдена зомби, который не управлял США
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Craig Hudson/Reuters

Журналист Билл О'Рейли назвал бывшего президента США Джо Байдена «зомби», который даже не управлял страной, после публикаций о проблемах с его физическим и психологическим здоровьем во время правления. Его слова приводит NewsNation.

«Он не принимал решения. Вот где вы совершаете ошибку. Он был зомби. Байден не управлял правительством, он не мог выполнять эту работу», — считает О'Рейли.

До этого стало известно, что у Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Отмечается, что несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.

В начале мая этого года представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена за порчу имиджа партии. Так, Энтони Коли заявил, что каждое интервью экс-лидера США не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей.

Ранее стало известно, что в США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства.

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