Демократы заявили, что бывший президент Байден портит их имидж

Представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена за порчу имиджа партии. Об этом пишет Hill.

В недавнем интервью телеканалу ABC Байден заявил, что считает себя ответственным за возвращение на пост президента США Дональда Трампа. Он добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.

«Каждое его интервью просто не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей», — рассказал изданию демократа Энтони Коли.

В своем интервью экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Он обратил внимание на то, что в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. Байден добавил, что пандемия негативно сказалась на либеральных демократах.

Ранее Байден заверил, что дал Украине все необходимое «для обеспечения независимости».