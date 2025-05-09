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Демократы заявили, что бывший президент Байден портит их имидж

Hill: демократы вновь заявили, что появление Байдена на публике портит их имидж
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Melina Mara/Reuters

Представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена за порчу имиджа партии. Об этом пишет Hill.

В недавнем интервью телеканалу ABC Байден заявил, что считает себя ответственным за возвращение на пост президента США Дональда Трампа. Он добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.

«Каждое его интервью просто не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей», — рассказал изданию демократа Энтони Коли.

В своем интервью экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Он обратил внимание на то, что в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. Байден добавил, что пандемия негативно сказалась на либеральных демократах.

Ранее Байден заверил, что дал Украине все необходимое «для обеспечения независимости».

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