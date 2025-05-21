Царев назвал возможные причины убийства экс-советника Януковича

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал возможные причины убийства юриста и бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По информации Царева, Портнов, оказывавший услуги влиятельным клиентам, не всегда выполнял взятые обязательства.

«Не все вопросы, за решение которых он получил деньги, были закрыты. Претензии к нему возникали регулярно. Заказчиками убийства могли стать как украинские спецслужбы, так и клиенты, недовольные его работой», — заявил экс-депутат.

Царев также отметил, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины Портнов пытался лоббировать бизнес-проекты украинских политиков, но договоренностей достичь не удалось.

Утром 21 мая в столице Испании неизвестные застрелили Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду президента Украины Владимира Зеленского. El Pais пишет, что нападавших было двое или трое. Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Испании ищут нескольких причастных к убийству Портнова.