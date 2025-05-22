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Американский сенатор предупредил Китай из-за решений Путина по Украине

Сенатор Грэм: нежелание Путина вести переговоры с Украиной может навредить Китаю
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Nathan Howard/Reuters

Решения, которые президент России Владимир Путин принимает в отношении конфликта на Украине, могут навредить Китаю и другим союзникам Москвы. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на своей странице в X.

По его словам, большинство сенаторов считают, что Путин избегает реальных переговоров из-за того, что считает, что Вашингтон и его союзники со временем сломаются.

Грэм подчеркнул, что такая тактика не сработает, а ее последствия могут повлиять на Китай и другие государства.

Сенатор добавил, что встретился с послом Китая в США Се Фэном и обсудил с ним российско-украинский конфликт.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в результате телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс в решении украинского конфликта.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее в США указали на необходимость диалога с Россией.

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