Байдена не проверяли на рак простаты во время его президентства

WSJ: Байден последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году

Экс-президент США Джо Байден, занимавший пост главы государства в 2021-25 годах, последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Последний известный анализ крови бывшего президента Джо Байдена на рак простаты был проведен в 2014 году, что свидетельствует о том, что он не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства», — говорится в публикации.

Неизвестно, отказался ли Байден от анализов самостоятельно или решение приняла его команда, пишут авторы.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.