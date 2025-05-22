Зеленскому дали в ЮАР совет по достижению мира

Рамафоса: с Зеленским в ЮАР поделились уроками Манделы по достижению мира

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) дали советы по достижению мира. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, которая транслировалась телеканалом CNBC в YouTube.

Рамафоса, отвечая на вопрос Трампа о цели визита Зеленского в страну, рассказал, что ЮАР повезло, «потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как установить умиротворение».

«Так что мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», — сказал президент республики, вспомнив одну из мудростей Манделы, что для достижения мира в стране нужно «безоговорочно садиться и разговаривать».

Он выразил надежду, что украинский лидер прислушается к этому совету.

До этого президент США показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид против белых фермеров в африканской республике.

Ранее Захарова сыронизировала по поводу цели поездки Зеленского в ЮАР.