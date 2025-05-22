На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому дали в ЮАР совет по достижению мира

Рамафоса: с Зеленским в ЮАР поделились уроками Манделы по достижению мира
close
Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) дали советы по достижению мира. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, которая транслировалась телеканалом CNBC в YouTube.

Рамафоса, отвечая на вопрос Трампа о цели визита Зеленского в страну, рассказал, что ЮАР повезло, «потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как установить умиротворение».

«Так что мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», — сказал президент республики, вспомнив одну из мудростей Манделы, что для достижения мира в стране нужно «безоговорочно садиться и разговаривать».

Он выразил надежду, что украинский лидер прислушается к этому совету.

До этого президент США показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид против белых фермеров в африканской республике.

Ранее Захарова сыронизировала по поводу цели поездки Зеленского в ЮАР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами