Захарова сыронизировала по поводу цели поездки Зеленского в ЮАР

Истинной целью поездки украинского лидера Владимира Зеленского в ЮАР месяц назад были «гастроли». Так сыронизировала над Зеленским официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Так у него гастроли», — отметила она.

Президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой рассказал, как позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому месяц назад, а ему ответили, что тот в Африке.

21 мая Зеленский поделился с генсеком НАТО Марком Рютте деталями контактов с партнерами Киева и рассказал ему о возможных площадках для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня.

Также Зеленский рассказал, что поговорил с генсеком НАТО о санкциях, которые могут оказать влияние на Россию. По словам украинского политика, важно, чтобы все решения были скоординированы, тогда «санкции будут работать».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.