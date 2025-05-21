Захарова сыронизировала по поводу цели поездки Зеленского в ЮАР

Истинной целью поездки украинского лидера Владимира Зеленского в ЮАР месяц назад были «гастроли». Так сыронизировала над Зеленским официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Так у него гастроли», — отметила она.
Президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой рассказал, как позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому месяц назад, а ему ответили, что тот в Африке.
21 мая Зеленский поделился с генсеком НАТО Марком Рютте деталями контактов с партнерами Киева и рассказал ему о возможных площадках для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня.
Также Зеленский рассказал, что поговорил с генсеком НАТО о санкциях, которые могут оказать влияние на Россию. По словам украинского политика, важно, чтобы все решения были скоординированы, тогда «санкции будут работать».
Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.