Трамп представил президенту ЮАР доказательства геноцида белых

Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид против белых фермеров в африканской республике. Лидер южноафриканской республики заявил, что никогда их не видел. Трансляцию встречи вел CNN.

«Это могильные камни — более тысячи — белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги», — заявил американский лидер.

Трамп поручил персоналу воспроизвести видео, включающее кадры с Джулианом Малемой, лидером партии «Борцы за экономическую свободу», в которых Малема неоднократно призывает своих последователей на митинге «убить фермера» и «убить бура».

Рамафоса в ответ заявил, что ничего не слышал об этом и подчеркнул, что Малема, хотя и является членом парламента его страны, он не обладает никакой властью и не входит в состав правительства.

18 мая советники президента ЮАР Рамафосы выразили опасения, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также сообщалось, что южноафриканский лидер не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить главе Белого дома дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».