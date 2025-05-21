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Трамп представил президенту ЮАР доказательства геноцида белых

Трамп показал главе ЮАР Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид белых

Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид против белых фермеров в африканской республике. Лидер южноафриканской республики заявил, что никогда их не видел. Трансляцию встречи вел CNN.

«Это могильные камни — более тысячи — белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги», — заявил американский лидер.

Трамп поручил персоналу воспроизвести видео, включающее кадры с Джулианом Малемой, лидером партии «Борцы за экономическую свободу», в которых Малема неоднократно призывает своих последователей на митинге «убить фермера» и «убить бура».

Рамафоса в ответ заявил, что ничего не слышал об этом и подчеркнул, что Малема, хотя и является членом парламента его страны, он не обладает никакой властью и не входит в состав правительства.

18 мая советники президента ЮАР Рамафосы выразили опасения, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также сообщалось, что южноафриканский лидер не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить главе Белого дома дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».

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