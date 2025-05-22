В МИД РФ оценили, кто может стать подписантом меморандума с Россией от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта российско-украинского меморандума на тему урегулирования конфликта. Такое мнение высказал директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в беседе с ТАСС.

По его словам, Зеленский «давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю», в связи с чем могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», — сказал Мусихин.

По его мнению, у главы парламента Украины есть «какие-то полномочия по подписанию», однако вопрос состоит в том, дадут ли ему это сделать внутри собственной страны.

20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению контактов с Украиной. Дипломат отметила, что Москва предложит Киеву поработать над меморандумом для будущего мирного договора.

Дипломат добавила, что сторонам предстоит согласовать много нюансов, обозначить принципы урегулирования и сроки заключения мирного договора, зафиксировать возможное прекращение огня.

Ранее Подоляк заявил, что РФ в меморандуме не выдвинет приемлемые для Киева условия.