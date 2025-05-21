В офисе Зеленского считают, что Россия не выдвинет «приемлемые» условия мира

Подоляк: РФ в готовящемся меморандуме не выдвинет приемлемые для Киева условия

Россия в готовящемся меморандуме выдвинет неприемлемые для Украины условия мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна».

«Они подпишут меморандум совершенно точно такой, как можно максимально ожидать. Это и убрать «первоисточники войны» - это значит, что Украина должна перестать существовать», — утверждает он.

Подоляк считает, что Россия потребует отказа от вступления в военно-политические альянсы, внешней военной помощи, существенного сокращения армии, отказа от территорий, а также согласования с Москвой внутренней политики.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над меморандумом с Украиной идет динамично. Как добавил представитель Кремля, процесс проходит в дискретном режиме и не должен быть открытым публике.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.