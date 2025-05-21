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Китайское издание заявило о смягчении антироссийского курса Польши

Sohu: Польша решила смягчить антироссийский курс после визита Дуды в Китай
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польша изменила внешнюю политику после визита президента страны Анджея Дуды в КНР. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

По данным источника, после возвращения из Пекина польский лидер смягчил риторику в отношении российско-украинского конфликта, сместив акценты в сторону поддержки мирного урегулирования.

Варшава также отказалась от масштабной военной помощи Киеву и участия в учениях, направленных на укрепление безопасности Украины.

«Украина в какой-то мере должна будет уступить, и, скорее всего, так и произойдет», — заявил Дуда, комментируя возможные компромиссы в переговорном процессе.

Дополнительным шагом стало введение запрета на въезд украинских грузовиков без международных разрешений, что уже отразилось на логистике между странами.

21 мая Дональд Туск исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину. Когда ведущая спросила, является ли это решение окончательным, политик ответил утвердительно. Премьер сказал, что на Варшаву по этому вопросу никто не давит, Вашингтону тоже известна ее позиция.

Ранее Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики.

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