Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики

Киев и Варшава будут обмениваться опытом в сфере региональной политики

Украина и Польша подписали соглашение об обмене опытом в сфере региональной политики. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Согласно документу, Варшава будет поддерживать Киев в европейских переговорах и использовать опыт Украины в сфере защиты населения. Кроме того, соглашение предполагает поддержку польских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении украинских регионов.

«Это (подписание соглашения. — «Газета.Ru») поддержит послевоенное восстановление Украины и будущее присоединение этой страны к структурам Европейского союза», — отметила министр региональной политики Польши Катажина Пелчиньская-Наленч.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину.

Когда ведущая спросила, является ли это решение окончательным, политик ответил утвердительно. Премьер сказал, что на Варшаву по этому вопросу никто не давит, Вашингтону тоже известна ее позиция.

Ранее министр обороны Литвы заявила о слабости «коалиции желающих».