На Украине вымазали кровью ворота Николаевского собора в Хмельницком

Радикалы сорвали визит предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Николаевский собор в Хмельницком. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«У собора поставили мусоровозы и автомобили по перевозке нечистот. Один из активистов обливал врата собора свиной кровью», — говорится в публикации.

По данным СПЖ, акцию по блокированию Николаевского собора и срыву богослужения организовали украинский радикал и провокатор Евгений Карась (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) и депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык. За два часа до начала службы они опубликовали видео с призывом к жителям Хмельницкого собраться у собора.

В результате собралось около 100 человек, которые нападали на прихожан и обвиняли их в работе на «русский мир». В результате богослужение с участием митрополита Онуфрия было отменено.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Глава российского МИД указал, что власти Украины «не оставляют в покое» каноническое православие. Он добавил, что многолетнее гонение на УПЦ является ярким примером человеконенавистнической сущности Киева.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.