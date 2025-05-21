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Сотрудник МИД Швейцарии посетит конференцию в Москве

Сотрудник МИД Швейцарии приедет на московскую конференцию по безопасности
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Global Look Press

В конце мая Москву посетит руководитель отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель швейцарского министерства Пьер-Ален Эльчингер.

«Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27–29 мая в Москве, и примет в ней участие», — сообщил дипломат.

Он добавил, что швейцарские власти считают единственной структурой, позволяющей РФ, США и Европе обсуждать вопросы безопасности европейского региона, — Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. В 2025 году она состоится в столице России 27–29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Приглашения на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, были направлены государствам Юга и Востока, странам СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

Кроме того, на конференцию пригласили США и членов ряда недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Швейцария поддержала санкции Евросоюза против Белоруссии.

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