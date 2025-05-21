В НАТО заявили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине вне зависимости от того, чем закончатся переговоры Москвы и Киева об урегулировании конфликта, заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте глава правительства Нидерландов Дик Схоф. Его цитирует ТАСС.

«Каким бы ни был исход переговоров, мы должны гарантировать обороноспособность Украины в будущем», — сказал голландский премьер, отметив, что западные страны продолжат инвестировать в украинскую оборону.

Он добавил, что вопрос о помощи Киеву будет в повестке саммита НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

20 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если НАТО не сдержит обещание о членстве Украины в военном блоке, то это станет серьезным ударом по репутации Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что на последних трех саммитах союзники Киева «очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины по членству в НАТО».

Ранее Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО.