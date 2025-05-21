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Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Рютте давление на Россию
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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал подробности своего разговора с генсеком НАТО Марком Рютте. Одной из основных тем диалога стало давление на Россию.

«Провел беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на Россию», — написал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский поделился с Рютте деталями контактов с партнерами Киева и рассказал ему о возможных площадках для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня.

Также Зеленский рассказал, что поговорил с генсеком НАТО о санкциях, которые могут оказать влияние на Россию. По словам украинского политика, важно, чтобы все решения были скоординированы, тогда «санкции будут работать».

«Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают», — отметил Зеленский.

Он добавил, что отдельно поговорил с Рютте о сотрудничестве Украины с НАТО и подготовке следующих встреч и контактов.

До этого Зеленский предупредил Россию о «жестких последствиях», если она продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта.

Он отметил, что санкции, введенные против РФ, «имеют значение», и выразил благодарность странам, которые вводят ограничительные меры против нашей страны.

При этом украинский лидер подчеркнул, что конфликт должен закончиться за столом переговоров.

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.

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