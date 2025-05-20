В Европе раскрыли, чем обернется для НАТО отказ принимать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если НАТО не сдержит обещание о членстве Украины в военном блоке, то это станет серьезным ударом по репутации Североатлантического альянса. Его слова приводит LRT.

Он подчеркнул, что на последних трех саммитах союзники Киева «очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины по членству в НАТО».

«Теперь просто взять и все это убрать – это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО», – заявил Науседа.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Североатлантический альянс не давал Украине обещаний о вступлении в альянс в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией, это остается вопросом, требующим долгосрочного рассмотрения.

В то же время украинская вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что на вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО.

Ранее новый глава МИД Германии оценил шансы Украины на вступление в НАТО.