В США раскрыли, сколько осталось жить Байдену

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Об этом заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью газете The Washington Free Beacon (WFB).

«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как это вышло, и общее мнение таково, знаете ли, это может занять от 12 до 18 месяцев», — заявил собеседник издания.

Экс-врач Белого дома выразил надежду, что Байден проживет больше, чем прогнозируется. Джексон также отметил, что, в отличие от многих других форм заболевания, рак предстательной железы можно лечить без очевидных внешних симптомов, связанных с химиотерапией.

Среди прочего бывший врач Белого дома возложил вину на доктора Кевина О'Коннора, давнего врача Байдена и друга семьи. Джексон заявил, что либо О'Коннор лгал американскому народу, либо он некомпетентен, поскольку утверждал, что рака простаты у экс-лидера США не было.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.