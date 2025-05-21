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В Грузии заявили об отсутствии у Литвы министерства иностранных дел

Премьер Грузии Кобахидзе: у Литвы отсутствует суверенная внешняя политика
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РИА Новости

У Литвы, регулярно критикующей Тбилиси за якобы отсутствие демократии и евроатлантической траектории, отсутствует суверенная внешняя политика. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В Литве не существует министерства иностранных дел, а то, что существует, это обычное подразделение «глубинного государства», представительство иностранных агентов», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что Литва «настолько потеряла свой суверенитет, что нет никакой цены у заявлений их МИДа».

Как заявлял спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией.

По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Парламентарий отметил, что страны Балтии требовали ввести санкции против РФ, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

Ранее в Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России.

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