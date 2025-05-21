Президент Республики Сербской предложил США сделку по минералам

Додик предложил Трампу сделку по минералам в обмен на поддержку автономии РС

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик предложил администрации президента США Дональда Трампа заключить сделку по минералам в обмен на поддержку автономии страны. Его словам приводит Радио и телевидение РС.

По его словам, США хотят преодолеть зависимость от Китая и изучают возможности сотрудничества с дружественными странами для обеспечения цепочек поставок критически важных минералов.

Додик отметил, что Республика Сербская готова рассмотреть партнерство с США в сфере поставок полезных ископаемых.

«Дайте нам свободу, подтвердите наш уже существующий суверенитет, гарантируйте Дейтонское соглашение, нашу политическую автономию и независимость — и мы станем партнерами», — сказал Додик.

По данным геологов, Республика Сербская располагает крупными запасами лития, бора, стронция, натрия и калия, сообщил президент. Он уточнил, что месторождения лития и бора на территории РС являются одними из крупнейших и перспективных в Европе, а возможно, и в мире.

15 марта Додик выразил заинтересованность в сделке с президентом США по редкоземельным металлам. По его словам, восточный регион Республики Сербской богат залежами лития, магния и других редкоземельных минералов. Их коммерческая стоимость превышает $100 млрд, отметил Додик. Он добавил, что республика до сих пор не предоставляла права на добычу «ни одной стране или иностранной компании», однако готова сделать такое предложение Трампу.

Ранее Додик заподозрил лидеров ЕС в формировании блока против Трампа.