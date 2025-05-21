На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Республики Сербской предложил США сделку по минералам

Додик предложил Трампу сделку по минералам в обмен на поддержку автономии РС
close
Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик предложил администрации президента США Дональда Трампа заключить сделку по минералам в обмен на поддержку автономии страны. Его словам приводит Радио и телевидение РС.

По его словам, США хотят преодолеть зависимость от Китая и изучают возможности сотрудничества с дружественными странами для обеспечения цепочек поставок критически важных минералов.

Додик отметил, что Республика Сербская готова рассмотреть партнерство с США в сфере поставок полезных ископаемых.

«Дайте нам свободу, подтвердите наш уже существующий суверенитет, гарантируйте Дейтонское соглашение, нашу политическую автономию и независимость — и мы станем партнерами», — сказал Додик.

По данным геологов, Республика Сербская располагает крупными запасами лития, бора, стронция, натрия и калия, сообщил президент. Он уточнил, что месторождения лития и бора на территории РС являются одними из крупнейших и перспективных в Европе, а возможно, и в мире.

15 марта Додик выразил заинтересованность в сделке с президентом США по редкоземельным металлам. По его словам, восточный регион Республики Сербской богат залежами лития, магния и других редкоземельных минералов. Их коммерческая стоимость превышает $100 млрд, отметил Додик. Он добавил, что республика до сих пор не предоставляла права на добычу «ни одной стране или иностранной компании», однако готова сделать такое предложение Трампу.

Ранее Додик заподозрил лидеров ЕС в формировании блока против Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами