Патрушев заявил, что будущее Одессы не связано с Украиной

Будущее Одессы не связано с Украиной, местные жители не имеют ничего общего с режимом в Киеве. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии <...> И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — заявил Патрушев, комментируя вопрос о претензиях России на Северное Причерноморье.

Он добавил, что жители этого макрорегиона должны самостоятельно определять свое будущее.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США республика может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Он подчеркнул, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события после приостановки помощи Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.