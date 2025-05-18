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Константинов назвал передачу Крыма при Хрущеве в состав Украины волюнтаризмом

Константинов заявил о правовых ляпах в период нахождения Крыма в составе Украины
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Передача Крыма в 1954 году из РСФСР в состав УССР является волюнтаризмом. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, решение было принято с огромным количеством правовых ляпов.

«При передаче Крыма в состав УССР было допущено много правовых ляпов и несоответствий, в том числе нарушены положения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Решение принималось кулуарно и в спешке. Оно было непопулярным среди однопартийцев Хрущева и волюнтаристским», — заявил Константинов.

Глава парламента добавил, что никакой социальной или экономической необходимости в передаче полуострова в состав УССР не было. Он допустил, что передача Крыма могла быть подарком по случаю 300-летней годовщины Переяславской рады.

Политик подчеркнул, что украинская сторона не имеет никаких прав на полуостров, поскольку его передача проводилась в рамках единой страны — СССР.

До этого в поселке Сирень в Бахчисарайском районе Крыма прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам депортации 1944 года. Церемония состоялась на мемориальном комплексе жертвам депортации. В ней приняли участие власти полуострова, духовенство и общественники.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

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