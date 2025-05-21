Суд в Румынии рассмотрит жалобу на Meta за отказ исполнить решения ЦИК

Конституционный суд Румынии рассмотрит жалобы на компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за отказа выполнить решения Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны. Об этом сообщается в официальном коммюнике суда, передает РИА Новости.

В апреле ЦИБ принял два решения, обязывающие Meta удалить контент из социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Рассматривались публикации пользователей, которые нарушали избирательное законодательство Румынии. Meta отказалась выполнить требования румынской стороны.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции просили его ограничить консерваторов в Румынии в Telegram перед выборами.