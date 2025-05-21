Шойгу рассказал об изменениях в жизни за последние годы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отмечающий 70-летний юбилей, заявил, что последние пять лет были для него непростыми. Об этом сообщает телеканал «‎Россия-24».

По словам Шойгу, последние пять лет были очень насыщенными, непростыми как для него, так и для государства. Секретарь Совбеза признался, что начал больше понимать груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более, главы Минобороны.

Также Шойгу выразил мнение о том, что чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем более одиноко он себя чувствует.

«Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — сказал он.

21 мая секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина. Подробнее о биографии юбиляра — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее дочь Шойгу рассказала о подарке отцу на день рождения.