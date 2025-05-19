Дочь Шойгу подарит ему на юбилей картину своего авторства

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу подарит своему отцу, секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу, на юбилей картину своего авторства. Об этом сообщает ТАСС.

Ксения призналась, что очень волнуется перед праздником.

«‎Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: «Это же, наверное, мне». А я ответила: «Нет, я для тебя нарисую специально». Поэтому это будет картина», — сказала она агентству.

Сергей Шойгу 21 мая отметит 70-летний юбилей.

В прошлом году Ксения Шойгу поделилась в Telegram-канале архивным семейным кадром, поздравив мать с днем рождения.

Ксения Шойгу рассказывала в соцсетях, что мать помогает растить свою двухлетнюю внучку Милану. Общественный деятель родила ребенка от спортивного блогера Алексея Столярова. В 2023 году стало известно, что пара рассталась. Они официально объявили о разрыве там же, где познакомились, — на «Гонке героев» в Алабине.

Ранее Фитнес-блогер Алексей Столяров показал дочь от Шойгу.