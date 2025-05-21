В Госдуме назвали цель возможного вторжения ВСУ в Брянскую область

Цель попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию российских регионов — желание показать миру наличие там армии. Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так политик отреагировал на сообщения мирных жителей села Выгоничи, которые сообщили о возможном присутствии в регионе спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«С какой целью [они там], это понятно, с целью диверсий, с разведывательной целью. То, что они наши приграничные регионы пытаются атаковать всеми силами и возможностями, — это попытка всему миру показать там наличие армии, даже если там разведгруппа. Это основная цель», — заявил Колесник.

Политик отметил, что российская сторона соблюдает правила взятия в плен военных. Он призвал проверить по каким стандартам работают бойцы ВСУ — «по натовским или по нашим».

21 мая сообщалось о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово. Так, по данным Telegram-канала «Два майора», возле населенного пункта была замечена украинская группировка численностью 7-8 человек. Авторы публикации добавили, что действия боевиков пытаются пресечь подразделения Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

Ранее украинский спецназ заметили у населенного пункта под Брянском.