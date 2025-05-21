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Украинский спецназ заметили у населенного пункта под Брянском

«РВ»: спецназ ГУР Украины заметили у Выгоничи в Брянской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Жители Брянской области увидели в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что район, где заметили злоумышленников, блокировали, а все дороги перекрыли. В настоящее время российские пограничники, сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии, а также бойцы группировки войск «Север» проводят операцию по розыску и ликвидации вероятного противника.

21 мая сообщалось о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово. Так, по данным Telegram-канала «Два майора», возле населенного пункта была замечена украинская группировка численностью 7-8 человек. Авторы публикации добавили, что действия боевиков пытаются пресечь подразделения Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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