Эксперт объяснил, почему ЕС не в состоянии причинить серьезный ущерб РФ

Чтобы оказать серьезное давление на Россию, Евросоюзу придется пойти против Индии и Китая, введя всеобъемлющие вторичные санкции, лишив тем самым Москву крупных рынков нефти и другого сырья. Однако это чревато непредсказуемыми последствиями для Брюсселя. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев.

«Пока не очень понятны последствия такого поворота событий. Кроме того, «Лукойл», я напомню, занимает 2% общемирового рынка нефти. Никто не знает, что произойдет с рынком, если ввести санкции против продавца такого объема энергоносителей. Это очень и очень рискованно», — отметил эксперт.

Он добавил, что Индия и Китай могут проигнорировать ограничения ЕС, что станет мощнейшим ударом по Брюсселю.

Накануне ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, в который включены шесть китайских, две эмиратские и одна белорусская компания.

Среди компаний КНР, попавших под санкции, оказались General Technology Group Dalian Machine Tool, General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export, Shandong Oreelaser Technology, Skywalker Technology, Poly Technologies, Mile Hao Xiang Technology. От ОАЭ в список попали Eiger Shipping и Moonlight Shipmanagement. Также в санкционном списке оказался Минский завод колесных тягачей.

Ранее эксперт объяснил, почему китайское агентство повысило кредитный рейтинг РФ.