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МИД РФ планирует провести ряд мероприятий, посвященных событиям в Курской области

Мирошник: МИД РФ проведет серию мероприятий о событиях в Курской области
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Правительство Курской области

Министерство иностранных дел России скоро проведет серию мероприятий, которые позволят международному сообществу получить данные о событиях в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

На открытии второго этапа документальной фотовыставки «Курский характер. Послесловие» он рассказал, что дипломатическое ведомство постарается снабдить международное сообщество информацией о «происходившем на курской земле на протяжении почти девяти месяцев».

По словам Мирошника, серия мероприятий направлена «на тех, кто способен слышать и видеть».

Дипломат уточнил, что на территории Курской области происходили насилие и мародерство, издевательства над мирными населением и противодействие эвакуации, были разрушены социальные, медицинские, образовательные учреждения.

До этого Мирошник рассказал, что заявления представителей Украины о стремлении к миру на фоне переговоров в Стамбуле не привели к снижению количества атак украинских войск по гражданским объектам в России.

Ранее Путин поручил ускорить разминирование Курской области.

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