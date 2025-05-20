В МИД России ответили на заявления Украины о стремлении к миру

Мирошник: переговоры не привели к снижению интенсивности ударов ВСУ по России

Заявления представителей Украины о якобы стремлении к миру на фоне переговоров в Стамбуле не привели к снижению атак ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Мирошник отметил, что украинская армия наносит удары по гражданским объектам на территории России. Как сообщил посол, число пострадавших мирных жителей от ВСУ за минувшую неделю превысило 100 человек.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.