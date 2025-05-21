В Кремле прокомментировали подготовку обмена заключенными между РФ и США

Песков не смог назвать сроки обмена заключенными между РФ и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал называть конкретные сроки обмена заключенными между РФ и США.

На вопрос журналиста, идет ли работа по подготовке обмена заключенными в формате девять на девять между РФ и США, Песков заявил, что определенные контакты ведутся.

«По линии соответствующих ведомств конечно соответствующие контакты осуществляются. По срокам — нет (неизвестно. — «Газета.Ru»)», — поделился Песков.

До этого помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили новый обмен заключенными между двумя странами.

Представитель Кремля напомнил, что в течение недавних месяцев два государства совершили уже несколько подобных акций. По его словам, президенты отметили в ходе беседы, что в настоящее время Москва и Вашингтон прорабатывают очередной такой обмен по формуле «девять на девять человек».

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.