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В США увидели сигнал по конфликту на Украине в визите Путина в Курскую область

AP: визит Путина в Курскую область показывает, что Россия контролирует конфликт
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Необъявленный визит Владимира Путина на территорию Курской области демонстрирует, что Россия контролирует ситуацию в конфликте на Украине. С такой оценкой выступило агентство Associated Press (AP).

«Необъявленный визит Путина, по-видимому, был попыткой показать, что Россия контролирует конфликт», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что глава государства посетил Курскую область на фоне предложений Соединенных Штатов и Европы о прекращении огня, которые Кремль якобы «фактически отверг».

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее в Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область.

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