В Британии рассказали об элитном подразделении ВС РФ, которого боятся ВСУ

The Telegraph рассказал об элитном подразделении ВС РФ, которого боятся в ВСУ

В составе Вооруженных сил России действует элитное подразделение под названием «Рубикон», которое охотится за западным вооружением на территории Украины и держит в страхе ВСУ. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, речь идет об элитном подразделении беспилотников ВС РФ, которое в том числе уничтожило РСЗО HIMARS недалеко от Часова Яра. Журналист ссылается на кадры, которые подтверждают потерю ВСУ американской ракетной установки.

«Трансляция прервалась за несколько секунд до удара, но отдельные кадры показали взрыв несколько мгновений спустя, подтвердив, что одна из самых ценных ракетных систем Украины была уничтожена», — говорится в тексте.

По данным The Telegraph, подразделение развернули в этом году в рамках кампании по вытеснению ВСУ из Курской области, но теперь «Рубикон» перенаправлен на охоту за самыми ценными активами ВСУ, в частности, западными ракетами большой дальности.

«Есть признаки того, что это удается», — говорится в тексте.

До этого американский военный аналитик Дэвид Экс в статье для Forbes писал, что ВСУ рискуют потерять еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS из-за растущей угрозы со стороны российских FPV-дронов.

Ранее Пентагон заключил многомиллионный контракт на производство HIMARS.