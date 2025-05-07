В США назвали российское оружие проблемой для ВСУ

Вооруженные силы Украины рискуют потерять еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS из-за растущей угрозы со стороны российских FPV-дронов. Об этом заявил американский военный аналитик Дэвид Экс в статье для Forbes.

По его словам, использование Россией оптоволоконных беспилотников становится серьезным вызовом для украинских войск. Один из таких дронов, как уточнил Экс, недавно поразил американскую (реактивную систему залпового огня) РСЗО, став уже четвертым уничтоженным HIMARS с начала конфликта.

Аналитик подчеркнул, что российские ударные беспилотники все чаще действуют за пределами линии фронта, что повышает риск потерь для украинской стороны. По его оценке, если тенденция сохранится, то ВСУ могут лишиться еще большего количества западного вооружения.

На этой неделе появилось видео, на котором показан процесс уничтожения сразу двух реактивных систем HIMARS в Херсонской области. По информации канала «Изнанка», установки были обнаружены случайно пролетавшим рядом дроном. Военные заметили пуски ракет, после чего решили проследить за происходящим. В один момент беспилотник зафиксировал пуски из второй РСЗО, отметили журналисты.

Ранее российские войска поразили склады ВСУ с реактивными снарядами.