Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали российское оружие проблемой для ВСУ

Forbes: ВСУ могут потерять еще больше HIMARS из-за российских FPV-беспилотников
close
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины рискуют потерять еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS из-за растущей угрозы со стороны российских FPV-дронов. Об этом заявил американский военный аналитик Дэвид Экс в статье для Forbes.

По его словам, использование Россией оптоволоконных беспилотников становится серьезным вызовом для украинских войск. Один из таких дронов, как уточнил Экс, недавно поразил американскую (реактивную систему залпового огня) РСЗО, став уже четвертым уничтоженным HIMARS с начала конфликта.

Аналитик подчеркнул, что российские ударные беспилотники все чаще действуют за пределами линии фронта, что повышает риск потерь для украинской стороны. По его оценке, если тенденция сохранится, то ВСУ могут лишиться еще большего количества западного вооружения.

На этой неделе появилось видео, на котором показан процесс уничтожения сразу двух реактивных систем HIMARS в Херсонской области. По информации канала «Изнанка», установки были обнаружены случайно пролетавшим рядом дроном. Военные заметили пуски ракет, после чего решили проследить за происходящим. В один момент беспилотник зафиксировал пуски из второй РСЗО, отметили журналисты.

Ранее российские войска поразили склады ВСУ с реактивными снарядами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами