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Пентагон заключил многомиллионный контракт на производство РЗСО HIMARS

Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство РЗСО HIMARS
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Lockheed Martin

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

«Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере $742,1 млн на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем [HIMARS]», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа. Ожидается, что РСЗО будут готовы до 31 мая 2027 года.

1 мая Пентагон заключил контракты с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls на общую сумму до $18,4 млрд на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения типа Virginia. Договоренности также включают инвестиции в повышение производительности на верфях и в программу строительства атомных судов.

Ранее в США заключили крупный контракт на создание систем РЭБ для подводных лодок.

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