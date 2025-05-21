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Министр обороны Германии рассказал об ошибке Трампа в отношении Путина

Глава МО ФРГ Писториус: Трамп неверно оценил степень влияния на Путина
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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент США Дональд Трамп неправильно оценил степень своего влияния на российского коллегу Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

Он указал, что Трамп якобы «неправильно оценил» свое влияние на Путина после того, как телефонный разговор между двумя лидерами не привел к прекращению огня в конфликте на Украине.

«Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию», – заявил Писториус.

До этого газета The Hill писала, что Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение. В материале подчеркивается, что американский лидер уже поддержал некоторые требования Путина, например, о недопустимости членства Украины в НАТО и признания Крыма в составе России, однако Москва настаивает и на других уступках.

Ранее в Германии рассказал о планах Путина включить Украину в «Российскую империю».

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