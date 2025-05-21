Между Киевом и Будапештом может произойти серьезный конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он отметил, что в настоящее время между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал, обе стороны обвинили друг друга в организации шпионской ячейки. Кроме того, на Украине из-за нехватки в армии личного состава стали принудительно забирать на фронт проживающих в Закарпатье венгров. Венгрия направила свои войска на украинскую границу.

Риттер подчеркнул, что для Киева это является серьезным риском, и при таком развитии событий, особенно в случае политической неопределенности на Украине, Закарпатская область может попытаться выйти из состава Украины и присоединиться к Венгрии, которая очень бы хотела ее получить.

20 мая сообщалось, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали данные о венгерской армии и энергосистеме страны, а также пытались повлиять на позицию венгров в украинском конфликте.

Ранее Орбан сообщил, что украинские спецслужбы начали операцию против его страны.