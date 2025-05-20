В Венгрии выявили еще двух агентов украинских спецслужб

Спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали данные о венгерской армии и энергосистеме страны, а также пытались повлиять на позицию венгров в украинском конфликте. Об этом заявил Глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.

Кочиш отметил, что имена шпионов появились в прессе в прошлую пятницу, 16 мая. Речь идет о Роланде Цебере и Иштване Холло. Информацию о них, как пояснил, политик, запросил у спецслужб Венгрии.

Как стало известно, Цебера имел двойное гражданство Украины и Венгрии, но в 2017 году отказался от венгерского и сейчас занимает пост депутата Закарпатского областного совета. Его идентифицировали «как нелегального сотрудника украинской разведки». В 2024 году ему запретили въезд в Венгрию и пребывание в стране.

В свою очередь Холло, по словам Кочиша, имеет только украинское гражданство. На данный момент он помещен под стражу, в отношении него ведется расследование дела о шпионаже.

13 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинские спецслужбы начали операцию против его страны, целью которой является срыв референдума по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

В связи с «беспрецендентной атакой украинских спецслужб» Орбан созвал заседание Совета обороны. Он обвинил Киев в попытке устроить «скоординированную клеветническую акцию против Венгрии».

Кроме того, Орбан заявил, что Украина при помощи венгерской оппозиции пыталась атаковать Вооруженные силы Венгрии.

Ранее в Венгрии раскрыли имена еще трех украинских шпионов, работавших под прикрытием.