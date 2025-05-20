Кандидат в президенты Румынии потребовал аннулировать итоги выборов

Глава ультраправой партии «Альянс за объединение румын», который проиграл во втором туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион написал на своей странице в соцсети X, что обратится в конституционный суд и потребует аннулировать результаты голосования.

«Я официально требую, чтобы Конституционный суд аннулировал результаты румынских президентских выборов. По тем же причинам были отменены выборы в декабре: иностранное вмешательство», — заявил политик.

Он добавил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в чужие выборы.

На твит Симиона отреагировал основатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что готов дать показания в румынском суде о попытках иностранного вмешательства в голосование.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции просили его ограничить консерваторов в Румынии в Telegram перед выборами.