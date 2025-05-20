Медведев раскрыл, как в мире относятся к ООН

ООН воспринимается сегодня многими как «малозначимый дискуссионный клуб». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
«Сегодня же организацию (ООН. — «Газета.Ru») многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб», — заявил российский политик на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).
По его словам, одна из причин такого отношения к ООН кроется в инертности и политической ангажированности руководства организации, над штаб-квартирой которой «незримо реет флаг стран коллективного Запада».
До этого Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы.
Он напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев. Политик подчеркнул, что после неудачной беседы, напротив, может начаться «более ужасная стадия войны с новым оружием и участниками».
Ранее Медведев высказался о возможности ударить по европейским лидерам в Киеве.