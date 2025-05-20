Медведев раскрыл, как в мире относятся к ООН

Медведев: многие сегодня воспринимают ООН как малозначимый дискуссионный клуб

ООН воспринимается сегодня многими как «малозначимый дискуссионный клуб». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Сегодня же организацию (ООН. — «Газета.Ru») многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб», — заявил российский политик на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).

По его словам, одна из причин такого отношения к ООН кроется в инертности и политической ангажированности руководства организации, над штаб-квартирой которой «незримо реет флаг стран коллективного Запада».

До этого Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы.

Он напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев. Политик подчеркнул, что после неудачной беседы, напротив, может начаться «более ужасная стадия войны с новым оружием и участниками».

Ранее Медведев высказался о возможности ударить по европейским лидерам в Киеве.