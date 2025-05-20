В команде Трампа отвергли перемирие на Украине с последующим возобновлением конфликта

Вашингтон нацелен на достижение долгосрочного мира на Украине, а не на временное прекращение огня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, перемирие на три месяца с последующим возобновлением боевых действий не отвечает интересам региона.

Как отметил Рубио, Соединенные Штаты полагают, что украинский конфликт отвлекает западные страны от более важных проблем. Госсекретарь подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа на данный момент не намерена выделять новые пакеты помощи Украине в дополнение к существующим поставкам в рамках принятых ранее программ. Рубио подчеркнул, что США признают невозможность военного решения конфликта на Украине.

Новость дополняется.