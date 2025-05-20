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Рубио заявил, что украинский конфликт отвлекает Запад от «серьезных угроз»

Рубио: украинский конфликт отвлекает Запад от угроз в Азии
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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты полагают, что украинский конфликт отвлекает западные страны от более важных проблем, заявил глава госдепа США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил госсекретарь.

До этого Рубин говорил, что администрация США хотела бы предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с КНР.

В апреле глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Он подчеркнул, что США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться КНР.

Ранее Рубио заявил, что украинский конфликт нельзя закончить военным путем.

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