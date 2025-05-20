Рубио заявил, что украинский конфликт отвлекает Запад от «серьезных угроз»

Соединенные Штаты полагают, что украинский конфликт отвлекает западные страны от более важных проблем, заявил глава госдепа США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил госсекретарь.

До этого Рубин говорил, что администрация США хотела бы предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с КНР.

В апреле глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Он подчеркнул, что США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться КНР.

Ранее Рубио заявил, что украинский конфликт нельзя закончить военным путем.