Рубио заявил, что война США и Китая была бы ужасной

Администрация США хотела бы предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с КНР. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы хотим предотвратить войну с Китаем тем, что будем достаточно сильными, чтобы заставить их понять, что они никогда не смогут выиграть войну против Соединенных Штатов. Война с КНР была бы ужасным событием», — сказал госсекретарь США.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Он подчеркнул, что США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться КНР.

Среди прочего Хегсет отметил, что, по его мнению, китайские коммунисты стремятся к совершенно иному взгляду на мир. Делают они это благодаря своему экономическому подъему. Поэтому США должны быть готовы, резюмировал шеф Пентагона.

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