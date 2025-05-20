В США анонсировали совместное выступление Трампа и шефа Пентагона

Белый дом: Трамп и глава Пентагона Хегсет выступят с совместным заявлением

Белый дом анонсировал совместное выступление президента США Дональда Трампа и министра обороны страны Пита Хегсета. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент совместно с министром обороны выступят с заявлением», — рассказали в американской администрации.

Совместное выступление запланировано на 22:00 мск. О чем именно будут говорить глава государства и шеф Пентагона, пока неизвестно.

В январе текущего года Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Позже инициативу официально переименовали в «Золотой купол».

Из документа следует, что проект включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. В том числе указ требует, чтобы Минобороны США предоставило «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия». Пентагон обязан выполнить поручение до завершения подготовки государственного бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Белый дом запросил у парламента миллиарды долларов на создание системы ПРО «Золотой купол».