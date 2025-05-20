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В СВР раскрыли концепцию для подавления России Западом

В СВР заявили о тревоге из-за концепции Запада о квалифицированном нейтралитете
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Mikhail Metzel/AP

«Концепция квалифицированного нейтралитета», которую продвигает Запад, вызывает большую тревогу. Об этом заявил представитель департамента правового обеспечения Службы внешней разведки (СВР) РФ Иван Смыслов, его слова приводит ТАСС.

«Суть этой концепции в общем виде в том, что нейтральные страны могут поддерживать воюющие государства, при этом отрицается, что сторона конфликта получает право вести войну против тех, кто помогает другой стороне», — пояснил Смыслов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, страны Запада в рамках этой концепции прибегают к различного рода юридическим уловкам и подменяют понятия. Смыслов пояснил, что они официально не признают себя участниками конфликта между Россией и Украиной, однако в то же время поставляют Киеву оружие, а также активно проводят кибероперации в информационных пространствах конфликтующих государств.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин обвинил Запад в попытках очернить роль Советского Союза в победе над нацизмом.

По его словам, для реализации этого плана западные МИД, НПО и СМИ пытаются изменить содержательное наполнение Дня Победы. В частности, они смещают акцент с морального и политического торжества советского народа на скорбь.

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.

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