В СВР раскрыли концепцию для подавления России Западом

«Концепция квалифицированного нейтралитета», которую продвигает Запад, вызывает большую тревогу. Об этом заявил представитель департамента правового обеспечения Службы внешней разведки (СВР) РФ Иван Смыслов, его слова приводит ТАСС.
«Суть этой концепции в общем виде в том, что нейтральные страны могут поддерживать воюющие государства, при этом отрицается, что сторона конфликта получает право вести войну против тех, кто помогает другой стороне», — пояснил Смыслов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По его словам, страны Запада в рамках этой концепции прибегают к различного рода юридическим уловкам и подменяют понятия. Смыслов пояснил, что они официально не признают себя участниками конфликта между Россией и Украиной, однако в то же время поставляют Киеву оружие, а также активно проводят кибероперации в информационных пространствах конфликтующих государств.
До этого директор СВР Сергей Нарышкин обвинил Запад в попытках очернить роль Советского Союза в победе над нацизмом.
По его словам, для реализации этого плана западные МИД, НПО и СМИ пытаются изменить содержательное наполнение Дня Победы. В частности, они смещают акцент с морального и политического торжества советского народа на скорбь.
Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.