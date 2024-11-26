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В СВР обвинили Запад в попытке очернить роль СССР в победе над нацизмом

Нарышкин: Запад активизировал попытки очернить роль СССР в победе над нацизмом

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Страны Запада в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне активизировали попытки очернить роль СССР в победе над нацизмом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает РИА Новости.

По словам главы СВР, для реализации своего плана западные министерства иностранных дел, НПО и СМИ пытаются изменить содержательное наполнение Дня Победы. В частности, они хотят сместить акцент с торжества советского народа на скорбь, уточнил Нарышкин.

«Очень надеюсь, что зарубежных фальсификаторов перекорежит, когда наши страны в будущем году совместно отпразднуют великую дату 9 мая, которая ознаменовала моральное и политическое торжество советского народа на мировой арене», — сказал директор службы.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это «будет очень внушительный список».

Ранее лидеры государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма.

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